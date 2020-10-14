Бывшая участница телестройки Юлия Щеглова рассказала о своих планах на будущее.

ЮЛЯ ЩЕГЛОВА БУДЕТ ЖИТЬ НА ДВЕ СТРАНЫ

Покинув телепроект, Юля решила, что будет жить на два города: Москва и Днепр. Основной вид деятельности у Юлии будет в Днепре, а в столицу девушка планирует наведываться каждые два месяца.

«В Днепре я уже занимаюсь наращиванием ресниц, почти одиннадцать лет я в этой сфере, даже будучи на проекте наводила красоту нашим девчонкам», — рассказала Юля.

Игорь Русанов последовал за женой и так же переехал в Днепр, мужчина контролирует свой бизнес в Санкт-Петербурге дистанционно.