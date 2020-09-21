Юлия Щеглова поблагодарила своих поклонников за теплые слова в её адрес и пожелания скорейшего выздоровления.
Этот пост для тех, чьи сообщения поступают до сих пор в качестве поддержки по поводу моей проблемы с лицом!
Я вам безумно благодарна за тёплые слова, за помощь, за отзывчивость!
Выкладываю фото без капельки фотошопа и косметики. И пусть кто то скажет фу, дура!
Мне плевать. Вчера я поняла что нас много, кто это пережил и переживает!
Я записалась к врачу!
Все лекарства и прочие средства — всё индивидуально!
Вам помогло, мне нет. Или наоборот!
Буду держать вас в курсе событий!
И обязательно поделюсь результатом!
Спасибо за понимание! Я вас люблю! ❤