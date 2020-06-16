Юлия Щеглова готова побороться за главный приз конкурс «Самое красивое тело» Острова Любви.

Стартовал конкурс «Самое красивое тело» острова любви!

Главный приз 100 тыс.р 😁 Голосуют участники!

Все мы прекрасно понимаем, что на острове есть ребята у которых красивые тела! Но я считаю, не важно какое у тебя тело, важно как ты его преподнесешь! Так что будет очень жаркая битва среди участников острова на этой недели! Обязательно смотри! Конкурс будет проходить 3 дня в неделю: среда, четверг, пятница!

Каждый придумал очень крутые образы! Я свой еще не раскрывала 🤫😉 Вот частичка моей идеи! Все ответственно готовятся к этапам конкурса, и очень сложно выбирать кто лишний. Есть догадки кто может вылететь после первого? 🤔😬