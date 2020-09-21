Юлия Салибекова поделилась своими размышлениями о воспитании сыновей.

Воскресная прогулка и мамины цветочки!

Прочитала у одной женщины блогера, у которой 4 детей и среди них взрослый сын, что не в коем случае нельзя игнорировать такие подарочки ( цветочки) чтоб не отбить желание у малыша делать подарки 🎁 маме , девочкам, потом своей жене… Она на своём опыте уже увидела каким вырос ее сын.

Всегда нужно искренне радоваться и беречь эти ромашки и одуванчики, даже если гора проблем и задач в голове! Все должно остановиться в этот момент!

Я так интуитивно всегда делаю , но решила все же акцентировать на этом внимание , чтобы кто не знал — запомнил.

Одна воспитательница мне сказала такую фразу «Все дети рождаются с крыльями, но многие Родители их обрезают» .. я не буду обрезать .