По словам Юлии Жуковой, она хотела бы взять после замужества двойную фамилию.

ЖУКОВА ЗАГОВОРИЛА О СМЕНЕ ФАМИЛИИ ПОСЛЕ ЗАМУЖЕСТВА

Дурной пример заразителен. Вслед за Строковой Юля Жукова предложила Григорьеву взять двойную фамилию после брака.

«В Европе иметь двойную фамилию – это нормально. Но Игорь отреагировал очень странно, поэтому этот вопрос я пока отложила. Если для Игоря этот вопрос будет принципиальным, то я возьму его фамилию и буду с гордостью её носить», – пояснила Жукова.

Как думаешь: почему девчонки так боятся смены фамилии?