Юлия Жукова рассказала, что сдала анализы, чтобы узнать о беременности.

На телепроекте ДОМ-2 появилась ещё одна беременяшка — Настя Паршина. А Юля с Игорем пока ждут результатов анализов. Cвоими переживаниями девушка поделилась с нами.

«Когда ты не планируешь детей, то это как снег на голову. Я сейчас его спросила: мы же надеемся на отрицательный результат? И Игорь удивился. Он поменял своё отношение к этому вопросу. Сказал, что для себя чётко в голове понял: если я беременная, то мы рожаем, воспитываем ребёнка, строим будущее», – рассказала Юля.

Внутреннее чутье подсказывает участнице, что она не беременна.

«Вероятность всегда есть, но я не чувствую этого. Мне моя интуиция говорит, что нет. Хотя моя интуиция часто меня обманывает…» – усмехнулась девушка.

А вот родные Игоря надеются на положительный тест. Ждём результатов и держим вас в курсе событий.