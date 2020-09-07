Юлия Жукова получила в подарок от своего возлюбленного Игоря Григорьева красивое кольцо вместе с букетом белых роз на Лобном месте. Девушка поделилась, что не ожидала от любимого такого поступка, ведь в последнее время они очень сильно и часто ругаются. Некоторое время девушка даже думала, что Игорь настроен к любимой несерьёзно.



После окончания свадебного конкурса молодые ругались практически без остановок. Чтобы закончить одну из затяжных ссор, Игорь ушёл с Поляны. Юлия рассказала, что в тот момент даже не знала, вернётся ли он. Но когда девушка увидела его на Лобном месте с роскошным букетом белых роз, сначала подумала, что он снова захочет перевести всё в шутку, а он надел ей красивое кольцо на палец. Юлия сказала, что молодой человек поторопился и надел украшение на безымянный палец правой руки, но она переодела на левую.



Данный поступок Игоря помирил пару, дав Юлии понять, что вместе с любимым они движутся в одном направлении, а не стоят на месте или имеют разные цели. Для Жуковой это является самым главным в паре.