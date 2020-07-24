Юлия Жукова вместе с Игорем Григорьевым ждут результатов анализов, которые либо подтвердят её беременность, либо опровергнут.

Дорогие друзья, сейчас в нашей жизни происходит интересный этап. У меня появились все признаки беременности 🤫

Чувствую себя плохо, не могу кушать по утрам, тошнота, головокружение… Я списываю все это на нервное состояние 😕 Но, наверное, все возможно в этой жизни.

Дело в том, что я уверенно говорила, что детьми хотела бы обзавестись в 30-32 года. Но иногда счастье не выбирает временных рамок и приходит к тебе прямо здесь и сейчас.

Для Игоря это большое удивление, и для меня важно то, как он сейчас ведет себя со мной, что говорит и как поддерживает.

Каждая женщина мечтает о таком счастье 😍 Особенно от своего любимого мужчины, с которым ты засыпаешь и просыпаешься, видишь его своим будущим мужем и отцом своих детей, гордишься и уважаешь.

Мы приняли решение поехать и сдать анализ, дабы внести ясность в наши головы и понять, что мы будем делать дальше.

Что скажите мне по этой ситуации? Сталкивались ли Вы с подобным в жизни?