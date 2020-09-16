Юлия Жукова вспоминает время, когда она была в поисках идеального мужчины.

ДА НИ ЗА ЧТО 🙅‍♀

Девочки, сегодня я бы хотела поболтать исключительно с Вами 😊 На днях я встречалась с подругой, и мы обсуждали ее незамужнюю жизнь в поиске своего счастья 👼 Она рассказывала мне, как часто ходит на свидания и по каким критериям отбирает мужчин. Так вот, и я вспомнила это время вместе с ней 😁 Забавно все-таки было ☺

Я раньше в первую очередь оценивала грамотность(пунктуацию) мужчины в диалоге (переписке), развёрнута ли мысль, возраст (строго от 30 лет), ну, и конечно же, цель в жизни, увлечения, сферу деятельности 🤔 В общем то, с каждым годом критерии к выбору у нас (женщин) растут, растут, и мы начинаем обращать внимание на самые мелкие детали. Хотя, порой они уж слишком малы…Но ты усердно продолжаешь обращать внимание и не даёшь даже шанса, если по тем или иным пунктам идёт несоответствие твоему нарисованному образу 😠

И так, месяц за месяцем ты занимаешься переборкой, не пытаясь даже, рассмотреть глубину человека перед тобой 😞

Когда я пришла на телепроект Дом 2, я точно понимала, что с моими критериями и, в целом, поиском своего человека что-то не то 😤 Именно поэтому, я кардинально поменяла взгляды на построение отношений.

Я Вам советую не рисовать людей рядом с Вами по каким-то искусственно нарисованным шаблонам, а просто идти по течению и давать возможность показывать своё нутро тем, кто действительно заинтересован в этом 😋

Я выбрала Игоря @grigoryev_i за его доброе сердце, душевную простоту, отзывчивость, надёжное плечо, прекрасное чувство юмора. Могу сказать, что таковым было мое первое впечатление о нем 🥰

А на что Вы обращаете внимание при выборе спутника/спутницы по жизни?