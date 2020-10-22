Юлия Жукова готова поделиться с поклонниками своей методикой похудения.

МИНУС 10 кг за МЕСЯЦ 😭

Да, Друзья, все верно! 👌Я потеряла около 10 кг за очень короткий срок. От Вас поступает много сообщений с вопросом, как я это сделала. Наконец, я собралась с мыслями рассказать как это происходило, а также, мне очень хочется помочь каждой из Вас ❤

В первую очередь, хочу предупредить, что такая резкая потеря веса очень опасна для Вашего здоровья. Самое главное в любом похудении-это дефицит каллорий 🔥Который каждый из вас рассчитывает для себя лично по специальным формулам. Вы должны быть настроены морально к тому, что будет тяжело, вокруг очень много соблазнов…

Самое главное в этом нелёгком пути-поставить для себя цель 🎯 Для чего Вы это делаете ?! Вы понимаете, что любите себя и хотите быть лучше?! Ваш организм это не пищевая мусорка для всего подряд 👋 Только Вы выбираете, что кушаете и в каком количестве. Нет понятия «я хочу сладкого и жить без него не могу». Сладкого хочет ваша голова, вам нужен гормон радости, который вы берёте от своего Любимого куска торта.

Я бы хотела помочь каждой из Вас. Пишите здесь, какую тему нужно разобрать, и что Вам интересно в этом нелегком труде под названием «похудение» 💪🏻 Погнали 🤞