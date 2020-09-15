Недавно Юлия Жукова была против того, чтобы знакомить парня с семьёй. Но теперь планы поменялись, ведь у молодых людей сорвался отпуск в Турции, и они решили провести его в родном городе Юли Санкт-Петербурге.



Стоит напомнить, что свой отпуск пара хотела провести в солнечной Анталии, но Игоря не выпустили из страны по причине долгов. Сначала Юля сильно переживала и плакала из-за того, что ей не удастся провести время с любимым на берегу моря. В итоге пара решила отдохнуть в Санкт-Петербурге по полной программе. Влюбленные посещают местные зоопарки, парки, театры и различные достопримечательности. Они уже побывали в Эрмитаже, съездили на дачу, планируют отправиться в Петергоф, посетить СПА-салон, панорамный ресторан и театр. Юлия поделилась с подписчиками, что очень счастлива и старается насладиться каждой минуткой отпуска.



Ещё недавно девушка считала, что нужно знакомить своего молодого человека с мамой только за две недели до свадьбы. В итоге, её мнение изменилось, и она представила любимого родительнице уже сейчас.