Есть вероятность, что скоро телепроект пополнится еще одной будущей матерью. Юлия Жукова на шоу «ССЛ» рассказала, что уже несколько дней чувствует недомогание и эти проблемы с самочувствием она связывает с возможной беременностью. После этого Юлия начала рассказывать, что не спешит ехать к врачам, однако Игорь Григорьев перебил девушку своим заявлением о том, что в данный момент он совершенно не готов становиться отцом.



Игорь начал ссылаться на то, что речь о детях можно заводить только после свадьбы, и заметил, что далеко не всегда правда бывает приятной. Молодой человек уверил, что не собирается бросать Юлию, но и «проблему» ее беременности, если таковая действительно имеет место, он намерен решить.



Эти слова возлюбленного заметно шокировали девушку, так как в этой ситуации она явно хотела услышать слова поддержки в свой адрес. Жукова призналась, что после сказанного Игорем «бреда» она «сидела и обтекала». И больше всего ее задело то, что в отношении ее беременности ее любимый мужчина применил такой термин как «проблема».