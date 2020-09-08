Юлия Жукова объяснила, что пока не намерена знакомить своего молодого человека с мамой, потому что боится последующего расставания, а родительница за короткий промежуток времени успеет привыкнуть к парню. Девушка рассказала, что сможет представить их друг другу лишь за несколько дней до свадьбы, когда уже всё будет решено.



Юлия поделилась, что два года назад у неё умер папа, а мама только-только начала приходить в себя после такой тяжелейшей утраты в своей жизни. Жукова рассказала, что однажды она уже знакомила маму со своим молодым человеком, женщина сильно к нему привязалась, но в итоге пара рассталась и родительница не находила себе места от этого любовного разрыва. Юля рассказала, что больше подобных переживаний для своей матери она не хочет.



На сегодняшний момент Игорь знаком со старшей сестрой Юлии, которая до этого как-то приезжала на Поляну, а сам молодой человек познакомил свою избранницу со своей мамой и младшим братом. Юля рассказала, что её мама пристально следит за жизнью дочери в периметре по телевизору, иногда даже принимает позицию Игоря. Как только придёт время, Юлия обязательно познакомит родительницу с любимым человеком.