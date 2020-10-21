Все давно заметили, что в последнее время Юлия Жукова очень сильно похудела. Хоть и раньше она была довольно стройной девушкой, но сейчас участница буквально тает на глазах.



В эфире от 20 октября 2020 года Юлия пожаловалась ведущей Ольге Орловой, что из-за потери веса она плохо себя чувствует. В такой ситуации девушка обвиняет своего возлюбленного Игоря Григорьева, который замучил девушку постоянными замечаниями и требованиями, чтобы любимая готовила ему. Молодой человек придерживается другого мнения, он считает, что проблема кроется только в самой Юле, ведь это она сидит на диетах до головокружения, превращаясь постепенно в «суповой набор».



Во время гонки за приз в конкурсе «Человек года» многие участницы стараются выглядеть максимально хорошо. Не секрет, что камера прибавляет несколько лишних килограммов, поэтому Юлия вполне может просто гнаться за прекрасным внешним видом. Многие зрители считают, что её похудение связано как раз с тем, что она мечтает выиграть конкурс «Человек года».