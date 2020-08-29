Юлия Жукова пришла к выводу, что Анастасия Голд завидует их паре.
ГОЛД ЗАВИДУЕТ ЖУКОВОЙ И ГРИГОРЬЕВУ?
Юля Жукова утверждает, что Настя Голд завидует их паре из-за того, что те прошли в финал конкурса «Свадьба на миллион».
«Настя обижена на нас, потому что она считает, что мы заняли их место в конкурсе «Свадьба на миллион». Мы никогда никому ничего не навязывали, просто коллектив хотел поддерживать нас. Мы шли по всем правилам, обвинять нас не в чем», – заявила Жукова в беседе с Mpravda.com.
Голд обещала извиниться и забрать свои слова назад, если Юля и Игорь поженятся.
А ты как считаешь, кто должен был оказаться в финале?