Юлия Жукова призналась, что готова работать над отношениями с Игорем Григорьевым независимо от мнения окружающих.

Разбор 😬

Ровно неделю назад состоялся наш очередной разбор на шоу «Бородина против Бузовой». Сегодня утром я получила большое количество сообщений с вопросами и советами для моей дальнейшей жизни 🔥

Итак, я хочу сказать следующее: я продолжаю выстраивать эти отношения потому что я люблю. Люблю не просто ради слова, а люблю сердцем, именно поэтому я не складываю руки, а понимаю, что нам двоим нужно работать над этим. Во-вторых, я уверена, что я именно та девушка, на примере которой Игорь покажет, что он может добиваться больших высот и в дальнейшем создавать семью 💓 В-третьих, наша любовь взаимна. Если бы я не чувствовала его любви, то наших отношений бы уже не было. Единственное, что я хочу: чтобы мы все (и вы вместе с нами) выносили уроки из сложившихся ситуаций и не причиняли дискомфорт близким людям.

Рост, динамка, позитив, уважение, любовь-вот двигатель прогресса 🤞

Друзья, пишите своё мнение по поводу данного разбора? И со всем ли Вы согласны, что озвучил Владислав Кадони?