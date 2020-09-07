Юлия Жукова рассказала, что кольцо никак не изменило ее отношения с Игорем Григорьевым.

Игорь Григорьев вручил своей возлюбленной золотое кольцо, но тут же попросил отметить, что сделал это исключительно в знак внимания. Но участники заметили, что Юля сразу же превратилась в нежную и заботливую девушку.

«Мне было очень приятно, ведь я и подумать не могла, что Игорь способен уже на такой поступок как кольцо. Но это не изменило никак наши отношения, просто для меня было важно, чтобы он почувствовал меня, понял, насколько он меня любит. Куда приведут наши отношения, я не знаю, пока ничего не планируем», – пояснила Жукова.

Но свадьбу Игорь и Юля хотят играть в следующем году.