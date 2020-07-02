Юлия Жукова рассказала о взаимоотношениях с мамой Игоря Григорьева.

На шоу был прессинг нашей пары и какие-то слова я восприняла резковато, которые звучали от мамы Игоря. Но, когда мы приехали домой, мы нашли прекрасный общий язык, провели всё время вместе. Я вижу как счастлив Игорь, особенно, когда он взял нас за руки и сказал, что с ним дорогие ему женщины, которых очень любит. В этот момент я расплакалась, потому что ждала этих слов. Мне приятно быть частичкой этой семьи, и понимаю, насколько у них гармония и насколько близко меня подпустили к себе. Его мама может спокойно давать объективные советы и мне, и ему.