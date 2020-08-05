По мнению Юлии Жуковой, победа во втором этапе свадебного конкурса — хорошая заявка на победу.

ДОЙДЁМ ДО ФИНАЛА!

На песенном этапе, мы с Игорем понимаем, что только мы и Яна с Захаром – люди, которые без предложения, без детей, то есть у всех весомые аргументы, а у нас этих аргументов нет. Поэтому чувствовали конкуренцию на одном уровне. И тут происходит так, что мы на втором месте после людей у которых есть предложение и ребёнок, обошли даже старые пары. Этот этап показал, что мы движемся в правильном направлении, командой к достижению результата. Я чувствую, что дойдём до финала.