Юлия Жукова рассказала, что Игорь Григорьев в очередной раз за нее не заступился.

Любит? Не любит? Ромашки нет, а гадать приходится. Игорь Григорьев не заступился за свою женщину, когда над ней посмеялся Яббаров.

«Он видит, какая я заведённая, а ему смешно. Мне всё это неприятно, а Игорь сидит и ржёт», – возмутилась Юля.

Ведущая Ольга Бузова считает, что Григорьев просто не любит Жукову.

«Всё шоу он тебя гасит, давит, принижает. Ты стала очень бледно выглядеть в этих отношениях», – обратилась к участнице Ольга.

А что думаешь ты: любит Игорь или нет?