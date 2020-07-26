Юлия Жукова заявила, что Игорь Григорьев топит их пару.

Мне было плохо, тошнило, недомогание, на запахи реагировала, внутри какой-то страх. Игорь сказал мне выпить таблетки. В этот момент я присела от неожиданности. Вопрос не в том, что я хочу детей, я сама не готова к детям, но мне было неприятно по-женски, когда он так сказал. Все 4 месяца в нас не верят, называют фикцией. Я человека полюбила и показываю свою любовь с каждым разом все больше и больше. Мы постепенно доказываем коллективу, а такими словами он сводит на ноль всё, что мы делали. Мне хочется, чтобы он реально понял, что это неправильно и, чтобы у него произошла переоценка.