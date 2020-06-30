Юлия Жукова оправдалась за свои результаты на полиграфе.

Результаты полиграфа.

Когда первый раз услышала результаты полиграфа, мне было дискомфортно, потому что я отвечала правдиво. Мне задали вопрос, люблю ли я Игоря, но я сама не знаю что такое любовь, иногда думаю, что люблю, а иногда сомневаюсь. Полиграфолог сказал, что такой вопрос некорректный. Все ответы Игоря я восприняла в штыки. Когда эмоции улеглись, я поняла, что верю своему мужчине, а не машине. Игорь предложил компромисс, съездить на независимый полиграф, но мне это не нужно. Я доверяю ему.