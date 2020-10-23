Сильно похудевшая Юлия Жукова продолжает сбрасывать вес.

Юля Жукова похудела на 10 кг за последнее время, участники переживают за здоровье девушки. А вот сама Юля утверждает, что никаких проблем у неё нет.

«Цикл стал другим немного, но всё вовремя приходит. Никакого выпадения волос нет, с кожей всё нормально. Появились эмоциональные срывы, нервозность», – призналась девушка.

На этом останавливаться участница не собирается. Жукова хочет ещё скинуть пару килограммов.

«Я ограничиваю себя в питании, употребляю около 900 калорий в день, кушаю 3-4 раза в день. Сейчас вес остановился, но думаю, что спустя время он снова пойдёт вниз», – заявила Юля.

Как считаешь, нужно ли Жуковой ещё худеть?