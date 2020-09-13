Юлия Жукова поделилась переживаниями об их с Игорем Григорьевым отменившемся отпуске.

ОТПУСКА НЕ БУДЕТ 😡

Наши дорогие, к сожалению или к счастью, как Вы уже поняли, мы не улетели в Турцию 😒 При прохождении таможенного контроля, у Игоря возникли проблемы 😬 Как оказалось, он не может вылетать за границу, потому что есть незакрытые долги. Почему это произошло?! Игорь говорит, что не знал об этом 😬 Одна я не полетела, даже мысли не возникло, сразу вышла за ним. К нашему большому сожалению, нам сообщили, что деньги за тур скорее всего не получится вернуть 😕

Что я чувствовала в тот момент, когда ждала этого отпуска уже несколько месяцев?! Сказать, что я была зла-это ничего не сказать. Думаю, что ближе ко мне была пустота нежели, чем злость 😠 Что случилось-тому уже не миновать. Я очень грущу, корю себя, что не проконтролировала этот момент. Просто я никогда не сталкивалась с такими проблемами и даже мысли не могла допустить, что у него есть такие проблемы.

Мы остались в Петербурге. Остаток отпуска проведём здесь же. Может быть подскажите, что в Петербурге интересного происходит, сможете порекомендовать новые места ? Я уже здесь 6 месяцев как не живу 😁 И ещё, вопрос к юристам: можем ли мы претендовать на компенсацию хотя бы части от неиспользованного тура ?