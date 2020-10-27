Юлия Жукова обозначила свою позицию в отношении подписания супругами брачного договора.

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

Я нормально отношусь к брачному договору, контракту. У меня есть имущество и оно нажито не в браке и хотела бы, чтобы так и оставалось моим. То, что наживем вместе – не будем прописывать по пунктам что его, а что моё. Многие моменты юридические я не знаю, например, что было до брака останется всегда моим, или передастся в случае чего моей маме или сестре — это один вопрос, а если оно перейдёт моему мужу — это другой вопрос. Я не считаю, что у меня есть какие-то блага, которые нужно оберегать. У меня нет бизнеса, пентхаусов заграницей, огромных счетов. У меня есть базовые вещи, которыми будем пользоваться вместе: машина, квартира. Когда мы будем жениться, если я посчитаю нужным брачный договор, то мы оформим, но у меня нет такого, что только так и никак иначе.