Юлия Жукова призналась, что Игоря Григорьева она выбрала сердцем.

На протяжении нескольких первых месяцев наших отношений люди говорили, что не верят в нас 😕

Сначала сомневались в моей искренности к нему 😳Я не понимала почему….А после сама ответила себе на этот вопрос😉 Дело в том, что у меня всегда в голове были четко выстроенные критерии поиска спутника по жизни. Но эти критерии были искусственно созданы мною 🤷‍♀

Но, встретив Игоря @grigoryev_i ,я решила четко отложить все в сторону и положиться на своё ❤

Могу сказать, что я ни разу не усомнилась в своём выборе ✌

Конечно же был период, когда не доверяли ему.

Самое главное в такие моменты-быть командой 🙏 и миновать его.

А как Вы относитесь к нашей паре ?😁