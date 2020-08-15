Юлия Жукова поведала о своём желании покинуть телестройку.

Хочу уйти.

Я очень люблю это место и благодарна проекту, но хочу уйти. Во время нашего конфликта все говорили Игорю, что он косячит. Я впитываю всё как губка и признала, что была не права, а он сорвался на мне из-за какой-то мелочи. В этот момент я почувствовала себя одинокой и подумала, какой смысл нахождения здесь. Наверно сработала усталость, какая-то обида. Меня остановили только Рома Капаклы и Ксюша Задойнова. Рома нашёл те слова, которые меня развернули и дал понять, что это глупо.