Юлия Жукова утверждает, что пока не торопится выходить замуж.

СВАДЬБА 👰

Последнее время нам постоянно задают вопрос о том, когда же мы будем готовы к свадьбе, и какой мы ее видим 🎉

Скажу честно, что всю свою сознательную жизнь я представляла, что стану женой лет в 29-31. И даже подумать не могла, что буквально через 5 месяцев моей жизни все кардинально поменяется в моей голове 🤔

У брака нет срока, этот процесс идёт из сердца 💕 Как только мы поймём, что хотим этого, то сразу примем это решение.

А пока хотелось бы узнать Ваше мнение, друзья? Когда видите нашу свадьбу, и какой она должна быть ?😊