Юлия Жукова поведала о первом этапе свадебного конкурса.

Мы прошли первый этап конкурса «Свадьба на миллион» ⭐

Это было очень волнительно, приятно и безумно интересно. Могу смело сказать, что этот этап нас точно сближает ✌

Рядом со мной находится тот человек, для которого я меняюсь, искореняю свои недостатки, радуюсь каждому дню. С ним мне хочется разукрашивать каждый наш совместный день разноцветными красками.

Наверное, самый актуальный вопрос-это вопрос свадьбы. Готовы ли мы к этому ? Если все происходит в такой же положительной динамике, то конечно мы скажем Да друг другу в течение года. А пока что-мы на пути к этому.

Как Вам результат этого голосования ? Справедливо ли по вашему мнению? За кого вообще болеете ?🤗