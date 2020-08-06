Юлии Жуковой не понравилось, что Даниил Сахнов нелестно высказался о ее пении.

Я поддерживала Таню и Даню, когда они пришли на проект, хорошо относилась и прикипела к ним душой. Они нас поддерживали, я агитировала за них в конкурсе «Свадьба на миллион». Даня после нашего выступления сказал, что Игорь хорошо спел, а я спела не очень. Для меня было странно его нетактичное и неуместное поведение. Я ставлю Игоря на место Дани, и мой Игорь никогда бы не позволил в адрес его женщины какие-либо комментарии. Мой мужчина если отдаётся, то со всей душой, поэтому у меня доверие подорвано.