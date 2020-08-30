Юлия Жукова рассказала Владу Кадони, что у них в паре с Игорем Григорьевым сейчас довольно остро стоит финансовый вопрос. Несмотря на то, что девушке не жалко денег для своего молодого человека, ей всё равно неприятно, что окружающие не одобряют такой уклад в паре.



В разговоре с подругами Юля рассказала, что ей не нравится, что их с Игорем пара целиком и полностью живёт только за её счет. Ведущий Влад Кадони, разбирая эту тему в личной беседе с девушкой, сказал, что она знала, с кем строит отношения, не стоит ожидать от Игоря огромных заработков и финансовых успехов. Влад также добавил, что подобный уклад в паре странный, ведь если человеку нужны деньги, он может занять их у друзей, а не у любимой.



Юлия заявила, что ей не трудно давать деньги Игорю, к тому же он их всегда возвращает. Но даже если и не вернёт однажды, она спокойно отнесётся к этому. Надо отметить, что финансовый вопрос всегда стоял в паре Жуковой и Григорьева не на последнем месте. Девушка заявляла, что жила и привыкла жить в достатке. Сейчас же ситуация изменилась, и её богатые поклонники сменились не очень успешным молодым человеком Игорем.