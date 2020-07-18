Юлия Жукова поведала о том, как она изменилась за четыре месяца пребывания на проекте.

Как поменялась моя жизнь за последние 4 месяца на проекте?

Мои дорогие, сегодня хотелось бы рассказать Вам о своём душевном состоянии 🤫

Около 4 месяцев назад я пришла на проект Дом 2 и, как мне казалось, заехала сюда ненадолго. В первую неделю я вообще не понимала, что происходит со мной, с моим сознанием. Я люблю свободу, разнообразие выбора во всем. А здесь все четко и по делу, но при этом ограничено пространством, временем и людьми ✌

И только повстречав своего человека, ты начинаешь понимать ради чего ты проделываешь тот самый бесценный труд каждый день.

Я чувствую как становлюсь мудрее, рациональнее, учусь контролировать свои эмоции (хотя это очень сложно 😂), находить выход из тупиковых ситуаций и многое другое.

Какой видите Вы меня с экрана? Опишите несколькими терминами-а я отвечу: правда или нет. Будет честно🧐Отвечаю 😼