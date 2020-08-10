Юлия Жукова размышляет о порочном круге, в котором оказываются многие её современники.

Реализация себя в жизни, семья, Карьера или одним словом: Что стоит у Вас на первом месте ? 🧐

В этом нелёгком вопросе я хотела бы пообщаться как с женской половиной, так и с мужской 😉

Как правило, у каждого из нас различные жизненные принципы и взгляды. Особенно они отличаются у мужчин и женщин. Это, знаете, как хороший пример: Мужчина с Марса, а женщина-с Венеры 😃

На днях я задумалась, а что должно быть на первом месте в жизни у женщины: семья, реализация и развитие себя, Карьера, а может что-то другое?! И тот же самый вопрос о мужчинах…

В современном мире все больше наблюдается тенденция, когда женщина выбирает исключительно семью и ни на что другое у неё «катастрофически» не хватает времени и сил 😕 Забывая о реализации себя, карьере, досуге, а иногда, к сожалению, и о любви.

Что касается мужчин, то здесь все тоже очень прямолинейно в большинстве случаев 😂 Работа, Карьера, реализация себя. А все остальное-как придётся 😬

Так и выходит! Женщина отдаёт всю себя семье и детям, забывая обо всем остальном, за что потом и начиняются проблемы с мужчиной, а мужчина- забывает о семье и отдаёт себя работе. Замкнутый круг 😒

Поэтому, хотелось узнать у Вас, как должно быть пропорционально правильно распределение ваших жизненных ролей и ценностей в жизни?