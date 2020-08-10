Юлия Ефрменкова призывает своих поклонников не ждать милости от государства, а начать самим зарабатывать деньги.

Пришло время снять розовые речи и взять наконец-то ответственность за свою жизнь в свои руки!🙌

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События последних месяцев показали, что никто и ничто не гарантирует стабильности🙅🏼‍♀️ И если раньше вы боялись уйти с «надежной» работы, потому что там были какие-то гарантии, то пандемия показала, насколько хрупка эта иллюзия😜 Всем на всех 🤬🤬🤬 с высокой колокольни! Ну, вы поняли, что я имею ввиду🙊

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Самое время перестать надеяться на дяденьку, государство, судьбу и т.д. Пора пускаться в свободное плавание💪

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Начинать что-то новое всегда страшно, потому что человек привыкает к своей рутине. Даже если у человека маленькая зарплата, и она его не устраивает, он будет сетовать, что денег не хватает, но будет держаться за эту стабильность😑 И для многих так проще жить, чем рисковать, пробовать новое и расширять границы своего сознания!

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Я считаю, что в ближайшее время будут востребованы профессии, связанные с заработком в интернете: копирайтеры, сторимейкеры, таргетологи, SMM-менеджеры, и, как бы смешно это не звучало для многих, сетевой бизнес, потому что здесь твой доход зависит только от тебя✊ Я уверена: соломку нужно постелить заранее, чтобы потом не остаться без куска хлеба😏

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Пора понять: никто, кроме вас, не заинтересован в вашем успехе, благополучии и сытой и счастливой жизни! ТОЛЬКО ВЫ!!!!!!

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Слухи, что нас снова закроют, кажутся мне очень верными. Судя по тому, что сейчас происходит, всё к тому и идёт😕 И я не буду ждать второй волны с покорностью!!! Я уже сейчас беру свою судьбу в свои руки!!! А вы?😉