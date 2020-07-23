Юлия Ефременкова поделилась радостной новостью, она выплатила все кредиты.

Наконец-то я — свободная птица!!!🕊⠀

Больше никаких обязательств и ограничений!!!😃

Если что, я о финансах😉 А вы о чем подумали?🤔

В общем, делюсь радостью, УРА-УРА-УРАШЕЧКИ, я закрыла все кредиты!!!!!!💥💪🤩💃🏼

Как же я раааадаааа!!!!😁

Мало кто из медийных людей признаётся в том, что берет кредиты, а я не вижу в этом ничего зазорного🙅🏼‍♀ Если что-то нужно здесь и сейчас — почему нет?😉

У меня нет ни богатых родителей, ни любовников, которые обеспечивали бы меня и исполняли мои желания🎁

И в принципе отношения купи-продай для меня невозможны, потому что я не представляю себя в роли игрушки, которую купили🙈

Для меня важно просыпаться утром с чистой совестью и чувством собственного достоинства. Я никому ничем в этой жизни не обязана. Никто не придёт ко мне и не скажет : «да кто ты такая без меня, да это я тебе все купил, это я тебе всё сделал». Я с детства решила, что всего добьюсь сама💪

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Переходим к сути🙌😆

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В прошлом году я брала полтора миллиона на ремонт квартиры и незадолго до нового года досрочно расплатилась👊 А ещё несколько месяцев назад я решила поменять авто, но не хотела брать ещё один кредит, думаю, пусть будет машина попроще. А потом решила, что лучше буду больше работать, но у меня будет та машина, которую я действительно хочу🚗⠀

Как всегда, перестраховалась и оформила кредит на несколько лет — неизвестно же, что будет завтра.

4 месяца назад у меня не хватало больше миллиона на покупку именно этой машины. И вот я его погасила!!!🔥🔥🔥🔥🔥

Да, меня жаба душит платить проценты, но что поделать🤷🏼‍♀

Да, пришлось себя во многом ограничить: я не была в этом году на море и хожу не с последним айфоном 😁

Да, я очень много работала — деньги не упали на меня с неба💸

Мне важно, чтобы у мамы всё было, а на себе я могу и сэкономить.

И теперь я горжусь собой и моему счастью, радости и гордости нет предела!!!!!!

В очередной раз я убедилась: когда ты желаешь чего-то всем сердцем, вся вселенная тебе помогает!✨✨✨

Поэтому хочу сказать всем: верьте в себя и исполняйте свои мечты!!! Обнимаю вас всех, мои любимые🤗