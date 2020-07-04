Юлия Ефременкова шокирована тем, что некоторые фолловеры считают их с Мондезиром расставание хайпом.

🔥🔥🔥Да, вы нас раскусили!!! На самом деле мы с Мондезиром не расстались, просто решили хайпануть и попасть на шоу «Спаси свою любовь» на «Доме-2🤦‍♀️

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Невероятно🙈 Некоторые думают, что это действительно так👆

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Я вчера уже прокомментировала эту ситуацию в сторис, но решила написать и пост на эту тему.

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Нет, мы не хайпуем. Нет, мы не мечтаем о шоу. Мы действительно расстались💔 Так, к сожалению, бывает в жизни. Иногда люди расходятся, хотя все ещё любят друг друга, потому что идти по жизни дальше рука об руку просто невмоготу…

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Ещё будучи на проекте, я всегда говорила — сюда возвращаются только в одном случае: если за периметром жизнь не сахар. А если у людей после проекта всё отлично, работа, друзья, поездки, то они не вернутся🙅🏼‍♀️ Зачем терять свободу и финансы? Ради зарплаты, которую платят участникам? Да, она немаленькая, но если у тебя есть голова на плечах, то за периметром ты сможешь зарабатывать в разы больше и при этом не будешь жить как в армии по уставу.

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Я считаю: если любящие хотят помириться, им не нужны шоу, где чужие люди будут пытаться починить их отношения.

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Я никого не осуждаю, но мне возвращаться незачем😉 В общем, всем, кто пишет, что я мечтаю о проекте, отвечаю: не дождётесь!!!😜 Я живу в текущем моменте и дорожу тем, что у меня есть сейчас: друзьями, проектами, работой. Мне нет смысла идти назад. Да и в целом — я не люблю камбэки.