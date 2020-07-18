Юлия Ефременкова поведала о том, почему она вновь простила Мондезира Свет-Амура.

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ

…и я тебя прощаю!❤

Меня услышит, только настоящая женщина! Женщина, которая способна любит до конца и вопреки всему!

Да, моя душа ещё болит, и обиды очень глубоко ранили мое любящее сердце…

💥НО, я не могу запретить своим чувствам жить!

✨Без лишних слов и громких заявлений, Мондезир взял меня за руку и привёз в нашу квартиру!

Сколько эмоций, воспоминаний и странного холода я испытали, переступив порог нашего дома.

Нет, мы не стали друг другу чужими, но будто вступаем в новую жизнь, с осторожностью и страхом потерять безвозвратно «своё»!🙏🏻

Я простила, потому что выбрала жизнь в любви!❤

💥Проснуться рядом с нелюбимым, рожать детей от чужого по духу человека, для меня равносильно смерти!

Жить и не чувствовать безусловную связь со своим мужчиной, это более, чем бессмысленно, низко и нечестно!😭

Нужно уметь прощать, но ещё важнее научиться не обижать и не причинять боль!💔

💥Я готова дать ещё один шанс нашим отношениям, я уверена, что у нас есть ещё силы бороться с тысячами преград вокруг нас и в нас самих!

Возможно, я действительно слишком сильно тебя люблю!❤

И пусть нас ждёт нелегкий путь, но я не в силах отпустить твою столь крепкую и родную руку!

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто верил в нас и поддерживал!🙏🏻

Спасибо Вам, мои родные!

Уверена, сейчас найдутся и «доброжелатели», построятся в ряд и начнут свою глупую песенку: «Говорила, что никогда не простишь, что это точка», или вот, моё любимое: «Хайп»!😏

✨Я живу в моменте и поступаю так, как велит мне мое сердце!

Холодные рассуждения, глупые и несчастные принципы — это не про меня!

Я люблю, я любима и благодарна Богу за этот дар!🙏🏻

Разве можно выжить в нелюбви?