Юлия Ефременкова не ожидала услышать в адрес своей семьи столько негатива после поцелуя её мамы с Мондезиром.

Шок-контент в моих сторис😱

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Мондезир, поздравляя мою маму с 75-летием, трижды поцеловал её в губы🤭

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Ребят, для нас это норма👌У нас в семье при встрече и прощании все целуются в губы три раза.

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Но тут же группы расхватали это видео, а в комментарии понабежали сумасшедшие бабы с воплями: как, КАК это можно целовать тещу??? Это ужасно, недопустимо, аморально!!!😤🤬🤯

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🤦🏼‍♀️Какой кошмар. Эти комментарии показали, сколько грязи в голове у людей. Помните: о чем бы человек не говорил, он всегда говорит о себе. В этот раз комментирующие ярко продемонстрировали, насколько у них извращён мозг, насколько искажено восприятие ситуации.

В миллионный раз говорю: все живут по-разному. Может, в их семьях не принято целоваться и обниматься. Ну, ок. Мне это этого ни горячо ни холодно. Но у нас принято выражать свои чувства тактильно🤗

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Вообще я в шоке от того, в каком обществе мы живем🙄 Кого воспитают женщины и мужчины, пишущие мне в комментариях вещи, которые стыдно пересказывать? Люди, очнитесь!!!

Тёплые отношения в семье — это, оказывается, зло. Любить своих близких и проявлять свою любовь — это ад кромешный👹

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А норм — это судиться с родителями за квартиры, не помогать им в старости, сдавать в дома престарелых. Трэш какой-то🙈

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Если вы увидели в этом поцелуе что-то нездоровое — значит, вам нужно заняться своим здоровьем😉 Серьезно, девочки и мальчики. Есть специальные врачи, вам помогут. Чем терять время на злобные комментарии — лучше поищите проверенного специалиста в своём городе. Удачи🤞🍀

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П.с. В карусель прикрепила инфу о поцелуях. Устанете от поиска врачей — почитайте для общего развития. Лишним не будет😉

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П.п.с. А пока вы будете кудахтать, извергая свою желчь, я пойду поцелую свою маму😘😍