Юля уже неоднократно в своих интервью, на тетах и в социальных сетях рассказывала про своё сложное детство и про отношения с отцом и матерью. Но совсем недавно девушка поделилась, почему в данное время не общается со своим родным отцом. Оказалось, что мужчина просто стёр свою бывшую семью вместе с родной дочерью из памяти и сам не стремится идти на контакт.



Одной из подписчиц Юлия ответила, что не стоит поддерживать общение с тем человеком, который сам не горит этим желанием. Также Ефременкова рассказала, что в детстве отец многократно поднимал руку на неё и на мать, а большую часть воспитанием занимался отчим девушки, у которого от другого брака тоже была дочь. По сей день Юля вспоминает его добрым словом.



Юля поделилась, что знает о месте проживания родного отца. Он вместе с новой семьёй обосновался в Туапсе, но ей это не особо интересно. Ещё в детстве Ефременкова переживала, почему все её бросают. Мама много времени проводила на работе, оставила дочь, уехав в северный город. В детстве Юля называла мамой родную бабушку, которая и по сей день является для девушки главным советчиком по жизни.