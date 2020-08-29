Юлия Ефременкова шокирована тем, что происходит на курортах Краснодарского края.

Мы с Мондезиром столько лет жили в Краснодарском крае , едем по Геледжику и не можем найти нормальное место для отдыха😬⠀

Искали закрытую территорию с частным пляжем, зашли на пляж, где поменьше людей.

И что мы видим? Лежаки грязные, мусорки полные, зонтики сломанные🤯🤬 И за это ещё деньги берут!!!😡

И вот мы стоим и оглядываемся в поисках чистых свободных шезлонгов, а в это время на нас пялится одна дама. Потом, не выдержав, она со злостью шипит: «Что, звёзды, стоите и ждёте, пока вас узнают и попросят сфотографироваться»😳

Я убеждена,что именно Вот такие, как она, и пишут гадости в интернете😠Неудовлетворенная женщина, несчастная и озлобленная на весь мир …..Окончательно испортила мне настроение…

И ещё эта грязь и отсутствие нормального сервиса😤

Очень жаль, но нашим курортам до той же Турции очень далеко😭 В Турции за те же (а иногда и меньшие☝) деньги вылизан каждый сантиметр, сервис на высоте, всё включено👍

А наш сервис — просто мама не горюй🤦🏼‍♀ Пляж грязный, полная антисанитария… Ну почему нельзя было зимой нормально подготовиться к сезону и сейчас качественно работать, обеспечивая людям достойный отдых?🤔

Очень хочется верить, что это мы просто выбрали не тот пляж😔

Еще только вчера мы классно провели время на яхте с нашими друзьями, пили шампанское, купались в открытом море. И казалось — российский юг процветает! Но сегодня наши иллюзии разбились о суровую действительность😫

У нас такая шикарная природа, живописные горы, ласковое море, чистый воздух, свежие овощи и фрукты — огромный потенциал✊

Но сервис как был в ужасном состоянии 12 лет назад, когда я уехала отсюда, так и остался!!!