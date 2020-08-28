Экс-ведущая Дома-2 Юлия Ефременкова вместе с возлюбленным Мондезиром Свет-Амуром отдыхает в родном Краснодарском крае.

💏Мы с Мондезиром сейчас очень счастливы, потому что наконец-то осуществили нашу давнюю мечту — вместе приехали в наш родной Краснодарский край, где мы оба прожили много лет☀️🌊😃

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Сейчас мы в Геленджике, затем планируем побывать в Туапсе, в Краснодаре, а потом заехать в деревню, где живет бабушка Мондезира — в общем, получится маленькое путешествие🤩

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Жаль, что мы пробудем здесь всего неделю, но в Москве у нас дела, работа☺️

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Но моя душа и мое сердце принадлежат Краснодарскому краю❤️ Скажу честно: я с удовольствием бы здесь жила, потому что здесь есть всё для счастливой жизни: море, горы, свежие фрукты и овощи, а ещё здесь живут мои друзья и родственники😍

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До того, как мама переехала в Москву, я приезжала к ней сюда по 3-4 раза в год. А сейчас из-за работы это случается гораздо реже, но надо эту ситуацию как-то исправлять💪

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А вы скучаете по своим родным местам? Часто туда приезжаете? Или остались жить на своей малой родине?☺️