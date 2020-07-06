Юлия Ефременкова призналась, что не готова круглосуточно проводить время со своим мужчиной.

Сколько воздуха должно быть в отношениях?🤔

Сидели мы на днях с подружками, курили кальян и разговорились на эту тему…

Мнения разделились💔Кому-то нравится быть половинками одного целого, ходить везде за ручку, как Шерочка с Машерочкой, работать вместе, отдыхать вместе, гулять вместе, чуть ли не в туалет вместе ходить🙈

А кому-то нужен кислород в отношениях. И я отношусь к этой категории людей (хотя я безумно люблю проводить время со своим мужчиной), но мне жизненно необходимо личное время…

К сожалению, мне с Мондезиром не хватало воздуха, я не могла дышать полной грудью, думала, привыкну… но, к сожалению, нет😔

Я с детства была свободолюбивым человеком. Я сама ходила в школу, на кружки, к подружкам и только отзванивалась маме по стационарному телефону, чтобы она знала, что со мной все в порядке. Даже будучи ребёнком, я имела свободу выбора, свободу действий. Мама никогда мне ничего не навязывала. Я могла спросить совета, она отвечала: я бы сделала вот так-то, но решать тебе.

Потом я вышла замуж, мой муж уезжал в командировки на полтора месяца, я в это время спокойно занималась своими делами. Даже когда он был в Москве, он мог отвезти меня с подружками в клуб, а потом забрать, потому что он, в отличие от меня, не любил такой отдых.

Сейчас я четко понимаю: я не готова ни с кем проводить вместе 24 часа. Для меня количество совместного времени никак не говорит о любви🙅🏼‍♀ А с Мондезиром мы слишком переплелись…

Я очень хочу ходить в караоке со своими подружками, болтать и делиться последними сплетнями с ними!

Я давно живу в Москве, у меня здесь друзья, работа. У Мондезира всё это осталось в Краснодаре😣, и я понимаю, что он сделал большой шаг навстречу мне, когда решил остаться ради меня в Москве! Мы везде ездили вместе, чтобы он адаптировался, нашёл знакомых, да просто не скучал. Мне хотелось быть с ним, но не в таких масштабах. Мы просто удушили друг друга😔

Это не значит, что я считаю, будто проводить вместе всё время — плохо. Просто мне этот вариант не подходит🤷🏼‍♀ Каждому — своё😉

Расскажите, а как вы ведёте себя в отношениях — стремитесь проводить как можно больше времени вместе или оставляете себе личное пространство?