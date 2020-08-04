Юлия Ефременкова решила поговорить со своими подписчиками на интимные темы.

🔞Можно ли и нужно ли говорить о Sексе? Если да — то на какие темы лучше молчать? Или вы можете обсудить всё?🔥🔥🔥

Говорите ли вы о своих желаниях с партнером?💑

Обсуждаете ли с подружками размер своего мужчины?🙊

Многие мои подружки на наших посиделках говорят о том, в каких позах любят заниматься Sексом, рассказывают о предпочтениях своих мужчин и делятся своими тайными желаниями… Я обычно молчу и думаю, что сокровенные Sексуальные желания лучше осуждать с тем человеком, с кем вы хотите их воплощать😉

И говорите ли вы со своим мужчиной, если он делает что-то не так? У нас же есть такие типы «Х** стоит, глаза горят, сумасшедший, говорят». Они не думают: удовлетворили они женщину или нет, испытала партнерша оргаZм или нет, им главное — чтобы они добежали до финишной прямой, а дальше — гори всё синим пламенем🤬

Раньше я не писала посты на эту тему, но хочу начать, ведь физическая близость — важный аспект жизни каждого из нас☝

Я знаю, часто бывает так, что женщина не говорит мужчине, КАК именно её нужно удовлетворить, и в результате имитирует оргаZм😣 И это в 21 веке!!!😭🤯 В итоге некоторые женщины живут всю жизнь в браке, но оргаZм не испытывают🙈 По-моему, это просто ужасно😢 А иногда и мужчины молчат о своих сокровенных желаниях😞 Я думаю, что пары, в которых нет полноценной физической близости, обречены либо на распад, либо на появление третих лишних😕

Я считаю, что это просто волшебство — когда мужчина и женщина в Sексе искренни и щедры друг с другом. Тогда между ними рождается настоящее волщебство✨✨✨

Согласны?😉 Готовы поболтать со мной на деликатные темы?☺