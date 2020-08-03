Юлия Ефременкова рассказала о том, почему у неё иногда случаются панические атаки.

Я СТРАДАЮ ОТ ПАНИЧЕСКИХ АТАК😱

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Да, к сожалению, меня не миновала сия участь😢

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Я очень боюсь замкнутых пространств, сразу начинаю задыхаться, не могу собраться😰

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Лифт для меня вообще жуткая жуть. Один раз в детстве я застряла в лифте, и у меня началась просто жуткая истерика🤯 Поэтому одна я лифтом никогда не пользуюсь🙅🏼‍♀️ Мне проще спуститься и подняться пешком.

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Ещё мне жутко, если я не чувствую дна под собой. И тоже корни этой истории — в детстве. Лет в 7 я поехала на конкурс в Анапу без мамы и ушла там одна, без группы, на пляж. А там очень долго мелко, а потом резко становится глубоко. И вот я, девочка, выросшая на море, умеющая плавать, в какой-то момент не почувствовала дна. Не могу передать, какой ужас меня охватил в тот момент!😨

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Кто не испытывал этого состояния, тот не поймёт: начинаются трясти руки, не хватает кислорода, мысли путаются… Состояние просто ужасное😭 И контролировать этот процесс, как-то успокоить себя я не могу…

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Как-то я прочитала в одной статье, что с помощью панических атак организм быстро избавляется от накопившегося чрезмерного напряжения. Не знаю, действительно ли это так, но мне это объяснение понравилось😊 Там говорилось, что у панических атак та же задача, что и у гудка паровоза: сбросить лишний пар😤😃

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А у вас бывают панические атаки? Чем они вызваны? И как вы помогаете себе в эти моменты?💗