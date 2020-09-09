Экс-ведущая Дома-2 Юлия Ефременкова наконец-то смогла оценить новую поляну.

Сегодня мы с котом впервые посетили поляну «Дома-2» после реконструкции. Бывшие участники играли против нынешних, а я ездила вместе с Мондезиром чтобы поддержать его✊

Конечно, масштабы произведённых работ впечатляют🤩 Столько новых локаций, все очень яркое, красивое, много новых лиц✨

Я была на поляне впервые после моего ухода с проекта. Для меня было важно, какие эмоции я там испытаю. И все было так ровно, спокойно. Не было никакого волнения, которое накатывает перед чем-то важным, когда у тебя аж дыхание спирает. И это странно, ведь больше трех лет жизни было отдано этому месту.

И, конечно, я была очень рада увидеть всю съемочную группу, людей, которые работают за кадром и участников, с которыми мы вместе жили😍

В общем, мы сегодня провели замечательный насыщенный день😃 Действительно получился праздник 🎉 🎉🎉

А вас я хочу спросить: что вы любите больше — «Дом-2» или «Спаси свою любовь»?