Юлия Ефременкова не считает нужным удалять из Инстаграм свои совместные фотографии с Мондезиром.

Я не буду удалять фото с Мондезиром из инстаграма, потому что…

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Да потому что это детский сад, штаны на лямках!!!🙈🤪

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Мой директ скоро лопнет от просьб, советов и требований почистить мой аккаунт от совместных фоток в доказательство того, что мы с Монлезиром действительно расстались😳

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Отвечу разом на все комменты: ребята, я уважаю всех своих бывших, даже если они мне причиняли боль, потому что это мой выбор и мой опыт☝️ Во всех отношениях, которые закончились, были и хорошие моменты. Я сама осознанно выбирала людей, с которыми в какой-то период жизни шла рука об руку👫

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А в развале отношений всегда виноваты оба💔 Просто в какой-то момент ты перестаешь любить или тебя перестаёт что-то устраивать, или у тебя просто открываются глаза и ты понимаешь, что это была не любовь. Но всегда стоит помнить то хорошее, что было между вами💞

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Я уважаю не только своих партнеров, но и их прошлое. Я сама взрослый человек с определённым жизненным опытом и понимаю, что у мужчины, с которым я собираюсь идти по жизни, тоже будет багаж за плечами.

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Многие думают, раз они удалили фотографии, то они вычеркнули человека из жизни раз и навсегда: из жизни, из сердца, из головы. Но от себя не убежишь. Хоть на другую планету тебя инопланетяне заберут — если ты любишь, ты все равно будешь любить💗И удаление фотографий тут не поможет😞

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У меня в профиле всегда были фотографии бывших. Когда я была замужем, у меня были фотографии с мужем. Потом я развелась и на проекте у меня появились отношения. И в них ,меня просили удалить фотки с бывшим мужем, но я этого не сделала. А почему я должна их прятать, если в те моменты я была счастлива? Это не значит, что я их пересматриваю, ностальгирую, нет!🙅🏼‍♀️ Но это часть моей жизни. И мне дороги все её этапы.

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Когда мы стали встречаться с Мондезиром, он тоже попросил меня удалить фотографии с бывшим. И я пошла ему навстречу против своей воли, хотя не считала это правильным. Мне эти фотки не мешали, но я сделала так, чтобы ему было легче.

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Сейчас я не планирую чистить аккаунт. Мне наши фотки глаза не мозолят, а доказывать я никому ничего не планирую🙌

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А как вы расстаетесь? Знаю, что кто-то возвращает подарки, а кто-то сам требует.