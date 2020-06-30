Юлия Ефременкова сообщила об очередном расставании с Мондезиром Свет-Амуром.

Мы с Мондезиром расстались💔

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Это должен был быть прекрасный день. У моей лучшей подруги Марианны сегодня день рождения, она очень хотела меня увидеть, и я решила сделать ей сюрприз и неожиданно появиться на её празднике. Я так горела этим, так мечтала о нашей встрече. Собиралась вычислить ресторан, где она будет отмечать, по сторис.

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Ночью я собирала чемоданы и записывала рекламу, чтобы улететь «без долгов» и спокойно отдыхать. Утром я собиралась идти на макияж и прическу. Билеты на самолет были куплены, в Краснодаре уже был забронирован отель.

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Но… что-то пошло не так.

Это ситуация не одного дня — у нас уже давно натянутые отношения. С переездом в новую квартиру ничего не поменялось. Но была надежда на что-то лучшее, и я держалась за эту надежду.

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Но все полетело в тартарары. Утром Мондезир себя очень недостойно повёл. Я тоже была в этой ситуации не в лучшем свете. Но я благодарна всему произошедшему, потому что благодаря этому я приняла решение о расставании.

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Кто-то скажет, что так не бывает: ещё вчера любить человека, а сегодня всё разорвать. Но для меня он уже чужой. Многие скажут: мы же говорили. Да, говорили. Но жизнь — штука непредсказуемая, знал бы, где упасть, соломку бы подстелил.

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У меня просто больше нет сил.

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Я не хотела выносить сор из избы, я уже не на «Дом-2», но эти сторис я записала целенаправленно — чтобы оборвать всё, чтобы не было пути назад.

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Я говорю Мондезиру спасибо за прожитое время. И желаю ему удачи и — найти себе девушку, которую он побоится обидеть.

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The End.