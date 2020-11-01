Юлия Ефременкова призналась, что не отмечает Хэллоуин.

Я не отмечаю Хэллоуин🎃 А вы?👺

⠀

Нет, я не против этого праздника. Просто мне эта тема не близка🤷🏼‍♀️

⠀

Если я в этот день куда-то хочу выйти — да, я могу попасть на вечеринку. Но это будет совпадение, не более. Готовиться специально я не буду🙅🏼‍♀️

⠀

А в инсте сейчас просто бум. Блогеры выставляют фотки с гримом, в костюмах🧟‍♂️ Мне это странно🤪 Я олдскульная девушка, в моем детстве этого праздника не было, и во взрослой жизни он не прижился😃

⠀

Но вот мы сейчас прошли с Мондезиром по улицам и встретили кучу людей при полном параде🧛🏾‍♀️ Видимо, моим соотечественникам этот праздникам нравится🤔 Либо люди так устали от проблем последних месяцев, что с головой нырнули в эту вакханалию, чтобы сбросить накопившееся напряжение 💣💥

⠀

А вы празднуете Хэллоуин? Любите этот праздник? Делаете праздничный стол в виде внутренностей под кровью-кетчупом?😂