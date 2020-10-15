Юлия Ефременкова рассказала своим поклонникам о травме, которую Мондезир получил во время их отдыха в Турции.

Кровавая турецкая ночь🔞

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Позавчера Мондезир очень неудачно задел ногой дверь, ему разрезало палец и снесло весь ноготь, и кровь хлыстала во все стороны😲

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Он пошёл в травмпункт, ему вызвали скорую. Подчеркиваю: у нас была страховка❗️ @sk_soglasie Спасибо вам за ваше равнодушие отдельно 👍В случае необходимости ее нужно было активировать, заплатив 30 евро.

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И вот Мондезир уезжает в госпиталь @anadoluhastanesimtal , сидит там 4,5 часа🤯, и за это время ему, несмотря на просьбы, не оказывают первую медицинскую помощь🤬

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Наконец у него берут тест на алкоголь и, конечно, находят алкоголь в крови, что логично: хотя мы — непьющие люди, но почему бы нам не расслабиться на отдыхе?

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Анализ брали, не обработав руку, просто воткнули иглу💉 Это же антисанитария! Они могли ещё что-то туда занести😑

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И из-за наличия алкоголя в крови страховая отказала нам🤬 Мы разговаривали с ними по телефону, но участия с их стороны было ноль😡

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Ему даже не обработали рану, не перебинтовали палец, вообще ничего не сделали!!! У него текла кровь, и никто к нему даже не подошёл😰

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Зашить палец в этом госпитале стоит от 800 евро. С собой у Мондезира не было этих денег. А нет денег — до свидания😓

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Он вернулся в отель, продолжая истекать кровью. Я позвонила в страховую и мне сказали, что у него алкоголь в крови превышает норму в 5 раз😳 Мне хотелось бы узнать, кто устанавливает эти нормы🤔

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Все наши подписчики знают, что Мондезир не пьёт🙅🏼‍♀️ Он выпил коктейль или два. Он был абсолютно адекватный, твердо стоял на ногах, у него не заплетался язык.

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Но мир не без добрых людей 🙏 Работник отеля на своей машине повёз его в другой госпиталь, там ему оказали первую медицинскую помощь и сделали рентген — это стоило 200 долларов.

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Сейчас на палец страшно смотреть — там просто месиво, зрелище не для слабонервных😐

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Хорошо, что нам послезавтра улетать. По прилёту в Москву мы, конечно, обратимся к нашим врачам👨🏼‍⚕️

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И всё бы ничего, мы справились, но☝️ В моем понимании полиция и медработники — это те люди, которые должны помогать, если с человеком случилась беда, и неважно, в каком ты городе и в какой стране.