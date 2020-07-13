Юлия Белая поведала об образе жизни на Острове любви.
Образ жизни на Сейшелах🏞
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Сейшельские острова — безусловно живописное место. Жаркий климат, песок, океан, яхты, отели… все очень красиво!
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👛И дорого! Цены в 2-3 раза дороже, чем в Москве.
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А сходить некуда🤷♀ Культурно-развлекательной программы на острове нету. Несколько кафешек, пара клубов и собственно все!
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Даже вместо изобилия экзотических животных на острове только черепахи🐢
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Из всех развлечений: прогулка по острову и смотровые площадки🔭
Даже водных аттракционов и экстрима для молодежи особо нету.
Поэтому здесь больше отдыхают пожилые люди👵🏻
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Народ доброжелательный, но со своей «перчинкой». Могут быть очень милыми и добрыми, но и что-то остренькое сказать🌶
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Люди на Сейшелах работают мало, они — не трудоголики.
Их самый любимый день недели — пятница📆
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Собственно по понедельникам люди часто злые, а по вторникам уже спокойнее😅
Но практически все ждут конец рабочей недели как праздник!
В это вечер все Сейшелы гудят!🔊
Клубы переполнены, везде народ и толпа. Отмечают выходные!
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Хорошие мои, какой курортный отдых вы предпочитаете? Активно-тусовочный или пассивно-пляжный?😎