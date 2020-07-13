Юлия Белая поведала об образе жизни на Острове любви.

Образ жизни на Сейшелах🏞

⠀

Сейшельские острова — безусловно живописное место. Жаркий климат, песок, океан, яхты, отели… все очень красиво!

⠀

👛И дорого! Цены в 2-3 раза дороже, чем в Москве.

⠀

А сходить некуда🤷‍♀ Культурно-развлекательной программы на острове нету. Несколько кафешек, пара клубов и собственно все!

⠀

Даже вместо изобилия экзотических животных на острове только черепахи🐢

⠀

Из всех развлечений: прогулка по острову и смотровые площадки🔭

Даже водных аттракционов и экстрима для молодежи особо нету.

Поэтому здесь больше отдыхают пожилые люди👵🏻

⠀

Народ доброжелательный, но со своей «перчинкой». Могут быть очень милыми и добрыми, но и что-то остренькое сказать🌶

⠀

Люди на Сейшелах работают мало, они — не трудоголики.

Их самый любимый день недели — пятница📆

⠀

Собственно по понедельникам люди часто злые, а по вторникам уже спокойнее😅

Но практически все ждут конец рабочей недели как праздник!

В это вечер все Сейшелы гудят!🔊

Клубы переполнены, везде народ и толпа. Отмечают выходные!

⠀

Хорошие мои, какой курортный отдых вы предпочитаете? Активно-тусовочный или пассивно-пляжный?😎